Nel video l’intervista a Serena Lenzotti – Vicesindaco di Sassuolo

Promuovere uno stile di vita sano e contrastare l’abbandono sportivo giovanile facendo sperimentare ai ragazzi tante nuove discipline. E’ questo l’obiettivo della seconda edizione della Festa dello Sport di Sassuolo, che si svolgerà sabato 12 settembre a partire dalle ore 9 nel Polo Scolastico in piazza Falcone Borsellino. L’evento vedrà la partecipazione di 60 enti territoriali tra società e associazioni sportive. Tante le esibizioni, le attività sportive da provare ma anche i talk con atleti di calibro internazionale. Tra le novità la presentazione della nuova formazione di serie A3 del Volley Sassuolo, oltre al lancio di un opuscolo contenente tutte le società sportive del territorio per avere tutto lo sport sassolese sempre in tasca.Anche quest’anno verrà dato ampio spazio al tema dell’inclusione, con la consegna delle borse di studio per garantire a tutti i ragazzi il diritto allo sport.