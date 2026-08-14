La maggior parte dei luoghi culturali modenesi resta aperta durante il weekend di Ferragosto. I residenti e i turisti potranno quindi andare alla scoperta dei tesori storici e artistici della città. A partire dal sito Unesco. Sarà possibile salire sulla Ghirlandina sia sabato che domenica dalle 9.30 alle 19, con prenotazione del biglietto obbligatoria. Sono visitabili anche le Sale storiche e l’Acetaia del Palazzo comunale con la possibilità di visite guidate, così come resta aperto l’ex albergo Diurno di piazza Mazzini. Quanto ai Musei del Duomo, chiuderanno proprio domani, giorno di Ferragosto, per poi riaprire domenica. Chiuso invece per tutto il finesettimana il Mercato Albinelli. Aperti invece il Museo Civico, la Galleria Estense, la Fondazione Ago, il Museo Enzo Ferrari e la Casa Museo Luciano Pavarotti, con orari specifici e, in alcuni casi, ingresso a pagamento o prenotazione. Tra le mostre e i percorsi visitabili, le “Cartoline dal Museo”, “Avia Pervia”, Figurati Modena e “Visioni necessarie”. Tante anche le iniziative in provincia, dalla Bassa all’Appennino. A partire dall’originale fagiolata con cotechino a Bastiglia, le sagre di Gaiato e Benedello a Pavullo e quella di San Rocco con mercatini a Fanano. A Lama Mocogno si festeggia con i Lamponi, mentre a Massa Finalese torna la storica Sagra dell’Anatra.