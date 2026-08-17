Anche se aveva fatto discutere e non aveva convinto tutti, la Ferrari Luce, la prima elettrica del Cavallino Rampante, ha appena conquistato un riconoscimento tutt’altro che silenzioso: un esemplare di colore Madreperla Semi-Gloss, una speciale tonalità capace di creare riflessi dal verde al violetto a seconda della luce, è stato venduto all’asta per ben 40 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record per il prezzo più alto mai pagato all’asta per un’auto nuova. E pensare che, quando era stata presentata, a dividere gli appassionati non erano state le prestazioni, ma il carattere. Perché la Luce è una Ferrari completamente elettrica: 1050 cavalli, da zero a cento in appena 2,5 secondi, tecnologia e soluzioni aerodinamiche all’avanguardia. Ma niente rombo. Solo il suono di una vettura elettrica. E proprio questo, per molti, sembrava difficile da conciliare con la storia del Cavallino Rampante. Eppure, il mercato ha dato una risposta sorprendente. Il primo esemplare di produzione, una vettura unica nel suo genere, è stato battuto per una cifra enorme. E un altro elemento importante è che il ricavato della vendita sarà destinato alla beneficenza della Ferrari.