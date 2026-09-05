Nel video l’intervista a:

– Stefano Gallini Durante- Produttore

– Franco Antoniazzi – Ingegnere Ferrari

– Leo Turrini – Giornalista

È il 30 ottobre 1961 quando Enzo Ferrari, in seguito a una profonda crisi interna, licenzia l’intero comparto corse dell’azienda e affida la responsabilità dei due settori a un giovanissimo ingegnere di appena 26 anni: Mauro Forghieri. Il resto è storia, una storia raccontata nel docufilm “Ferrari 250 GTO – L’auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello”.Forghieri diventerà uno dei protagonisti assoluti della storia tecnica e sportiva della Ferrari, progettando alcune delle vetture più celebri della casa di Maranello e contribuendo a una stagione straordinaria del motorsport, con 11 titoli mondiali in Formula 1. Tra le sue creazioni più celebri c’è la Ferrari 250 GTO, destinata a diventare una delle automobili più iconiche, rare e desiderate di sempre. Un uomo che è rimasto nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. All’anteprima proposta al Cinema Raffaello, il pubblico delle grandi occasioni che ha accolto con entusiasmo questo racconto per immagini che ci farà rivivere un pezzo di storia d’Italia.