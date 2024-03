Quattro giovani di 19, 18, 16 e 15 anni sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate. Sono ritenuti i protagonisti, di un’aggressione, occorsa il 3 febbraio, iniziata in via San Giacomo e proseguita in Corso Canalchiaro ai danni di un 42enne marocchino. La vittima si era nell’occasione rifugiata in un negozio, il cui titolare era a sua volta stato aggredito. I giovani avevano lanciato bottiglie, un cassonetto e anche un cartello stradale e avevano picchiato il 42enne provocandogli una frattura costale. Sul posto era intervenuta la Squadra Volante che grazie alle telecamere e alle testimonianze è riuscita a risalire agli aggressori