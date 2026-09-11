Un nuovo polo d’eccellenza per la formazione manageriale del settore turismo tra le vette dell’alto appennino modenese. La Fondazione ITS Academy Turismo Emilia-Romagna ha presentato il progetto “Fanano 2030”, un’opportunità per i giovani che desiderano acquisire competenze d’avanguardia nell’ambito dell’ospitalità internazionale. Il corso si svolgerà all’Hotel The Park di Fanano dove gli studenti avranno la possibilità di vivere una full-immersion nel settore. Il corso in International Hospitality Manager formerà professionisti in grado di gestire strutture ricettive, eventi e servizi turistici avanzati, alternando lezioni in aula e lezioni pratiche a cui si aggiungono 800 ore di stage da poter svolgere in aziende del territorio.