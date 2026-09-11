Un nuovo polo d’eccellenza per la formazione manageriale del settore turismo tra le vette dell’alto appennino modenese. La Fondazione ITS Academy Turismo Emilia-Romagna ha presentato il progetto “Fanano 2030”, un’opportunità per i giovani che desiderano acquisire competenze d’avanguardia nell’ambito dell’ospitalità internazionale. Il corso si svolgerà all’Hotel The Park di Fanano dove gli studenti avranno la possibilità di vivere una full-immersion nel settore. Il corso in International Hospitality Manager formerà professionisti in grado di gestire strutture ricettive, eventi e servizi turistici avanzati, alternando lezioni in aula e lezioni pratiche a cui si aggiungono 800 ore di stage da poter svolgere in aziende del territorio.
FANANO, NUOVO CENTRO PER LA FORMAZIONE MANAGERIALE TURISTICA
L’alto appennino modenese sarà la nuova location per la formazione manageriale nel settore del turismo. La Fondazione ITS Academy Turismo Emilia-Romagna ha inaugurato il progetto “Fanano 2030