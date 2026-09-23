Di strada ne hanno fatta Sandrone, la Pulonia e lo Sgorghiguelo: dal Bosco di Sotto, dove la Famiglia Pavironica ha le sue radici, fino al cuore di Modena. E ora, per loro, è arrivato il momento del trasloco: la nuova casa è a Palazzo solmi, in via Emilia Centro. Due giorni di festa per inaugurare quello che sarà il nuovo punto di riferimento della Società del Sandrone. Venerdì il taglio del nastro, alle 11, alla presenza delle autorità cittadine, e la visita agli spazi dello storico palazzo. Sabato, invece, la casa aprirà le porte ai modenesi. E l’arrivo sarà di quelli da non passare inosservati. Dalle 15, in piazzale San Francesco, si raduneranno le maschere ospiti del comitato maschere italiane: dal dottor Balanzone di Bologna al papà del Gnoco e Cangrande della Scala da Verona, fino alla famiglia Frascona di Fanano e Mirandolina da Mirandola. Poi tutti in corteo attraverso il centro, guidati dalla banda cittadina e a bordo di cinque, sei auto decapottabili: Ferrari, Maserati e Lamborghini. E l’atteso arrivo a Palazzo Solmi, previsto intorno alle 16.30. Ad aspettarli, naturalmente, Sandrone, la Pulonia e lo Sgorghiguelo, al completo. Una delle famiglie più amate sotto la Ghirlandina che cambia casa, ma una cosa resta la stessa: il legame, ironico e affettuoso, con Modena e con i suoi cittadini.