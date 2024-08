Stava facendo il bagno nella fontana di Largo San Giacomo, in pieno centro a Modena, ma doveva essere recluso al carcere di Sant’Anna. Un 42enne marocchino senza fissa dimora, non in regola con il permesso di soggiorno e con diversi precedenti penali, è stato fermato dalla Polizia Locale. Gli agenti sono intervenuti domenica sera, su richiesta di alcuni cittadini che hanno notato l’uomo lavarsi nella fontana. Il 42enne è stato così condotto al penitenziario