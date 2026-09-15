Le Ex Fonderie Riunite si preparano a una nuova fase. Terminata o ormai prossima alla conclusione gran parte del recupero degli edifici, il progetto guarda ora alla loro futura destinazione: trasformare l’area in un polo dedicato a imprese, ricerca, innovazione e nuove attività produttive. La prospettiva è stata illustrata dal sindaco, Massimo Mezzetti, durante il Consiglio comunale, in risposta a un’interrogazione sul futuro del comparto. L’ipotesi iniziale di trasferire qui una parte degli uffici comunali lascia spazio a un progetto più ampio, pensato come una vera e propria manifattura del 21esimo secolo. Tra le attività previste ci sono imprese legate alla cybersecurity, all’intelligenza artificiale, alla mobilità e ai servizi, insieme a ricerca universitaria, startup, incubazione d’impresa e coworking. A queste potranno affiancarsi spazi per eventi, attività aperte alla città, servizi comuni e ristorazione, con l’obiettivo di rendere l’area frequentata anche oltre gli orari di lavoro. Il modello dovrebbe unire funzioni pubbliche e private, attraverso una manifestazione di interesse che l’amministrazione intende avviare in autunno. Sul fronte dei lavori, gli stralci 2B, 3 e 4, finanziati con fondi Pnrr, hanno raggiunto l’obiettivo di ultimazione previsto entro marzo 2026 e sono ora in fase di collaudo. Resta invece da completare il lotto 2A, per il quale il Comune ha previsto un ulteriore autofinanziamento di un milione e 800mila euro. Il costo iniziale complessivo dell’intervento era stimato in quasi 29 milioni di euro. La ristrutturazione è costata finora circa 38 milioni di euro, 16 milioni finanziati dal Pnrr.