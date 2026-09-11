La Nazionale italiana di Pallavolo guidata da Ferdinando De Giorgi è già arrivata a Modena e si prepara ad affrontare domani alle 21.05 al PalaPanini il primo match della Pool A contro la Grecia. Dopo la vittoria di ieri contro la Svezia conquistata sotto la pioggia di Napoli gli azzurri proseguono spediti la loro marcia continentale. Da oggi al 17 settembre al PalaPanini si disputeranno infatti due incontri al giorno per tutta la settimana e Capitan Giannelli e compagni scenderanno in campo anche domenica 13 contro la Slovacchia, martedì 15 contro la Repubblica Ceca e giovedì 17 contro la Slovenia. L’Emilia-Romagna torna così ad ospitare EuroVolley dopo l’appuntamento del 2023, dove era stata l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno ad essere tra le sedi prescelte dei Campionati europei. Tanto l’entusiasmo in città per una manifestazione che non può che rafforzare il legame indissolubile tra Modena e la pallavolo. La rassegna si sposterà poi in Bulgaria Finlandia e Romania mentre la finale è in programma per il 26 settembre a Milano. In palio, oltre al titolo continentale, anche una quota diretta per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.