Nel video l’intervista a Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia Romagna
Modena si prepara a diventare, per una settimana, la capitale europea della pallavolo. Dall’11 al 17 settembre il PalaPanini ospiterà 14 partite della Pool A degli Europei maschili, con sei Nazionali in campo e soprattutto quattro appuntamenti con l’Italia, campione del mondo in carica. Gli Azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, dopo l’esordio del 10 settembre a Napoli contro la Svezia, arriveranno a Modena per affrontare Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Le partite dell’Italia sono in programma il 12, 13, 15 e 17 settembre, sempre in prima serata. Saranno sette giorni di grande volley in uno dei luoghi simbolo di questo sport. Il PalaPanini, casa storica della pallavolo modenese