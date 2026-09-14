Continua inarrestabile la marcia dell’Italia che ieri al Palapanini ha centrato la terza vittoria consecutiva agli Europei di pallavolo maschili, battendo la Slovacchia 3-1. Tra gli azzurri spicca la prestazione al centro del piccolo enfant prodige del Modena Volley Pardo Mati, 20 anni compiuti lo scorso 7 agosto, che mette a referto 22 punti personali registrando l’88% in attacco e sei muri. Per la Nazionale capitanata da Simone Giannelli c’è ora in programma un giorno di riposo, in vista del ritorno in campo martedì contro la Repubblica Ceca. Sentiamo le parole proprio delL’MVP del match