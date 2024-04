Nel video l’intervista alla Prof.ssa Maria Grazia Modena, Candidata sindaca ModenaXModena

Un operato in città raccontato in dieci punti, come dieci sono stati gli anni di mandato. Eppure, dal ritratto fatto dal sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli nel suo bilancio, fuoriesce una città che in realtà non c’è. Di questo è convinta la Professoressa Maria Grazia Modena, candidata sindaca con la lista “ModenaXModena”. Da una sicurezza assente a un welfare che ha sollevato innumerevoli malumori, fino alla controversa raccolta differenziata, di fronte all’esaltazione che ha fatto il primo cittadino uscente di questi ultimi anni, la nota cardiologa ha dichiarato di essere rimasta perplessa. La professoressa Modena non ha mancato di lanciare una stoccata al sindaco anche sull’equilibrio da tenere con tutti i media