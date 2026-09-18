L’intervista a Francesco Stagi, Segretario di CNA Modena

Tre imprese su quattro hanno registrato un aumento delle bollette di elettricità e gas. E questi aumenti non restano confinati nei bilanci delle aziende: si riflettono sui costi dei beni e dei servizi che acquistiamo ogni giorno. Per 300mila piccole imprese, che impiegano oltre 1,5 milioni di dipendenti, il costo dell’energia rischia infatti di diventare insostenibile. Sono soprattutto le attività in cui la bolletta incide maggiormente sui costi complessivi ad essere più in difficoltà: dalle lavanderie ai centri estetici, dai meccatronici all’autotrasporto, dalla lavorazione della ceramica alle vetrerie. A Modena, secondo una stima dell’Ufficio Studi di CNA, queste imprese potrebbero essere circa 6mila, per poco meno di 10mila dipendenti. L’Italia, sottolinea l’associazione, è tra i Paesi europei più vulnerabili agli shock energetici. E, se le tensioni geopolitiche in atto dovessero prolungarsi fino a dicembre, la stangata per le imprese potrebbe arrivare a circa 30 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. Una stangata che non possono assorbire all’infinito e che rischia di arrivare fino al consumatore finale, con i prezzi dei beni e dei servizi.