Nel video, l’intervista a Gian Francesco Menani, Candidato sindaco di Sassuolo per il centrodestra

Continua la campagna elettorale a Sassuolo del candidato sindaco Gian Francesco Menani, che punta a vincere di nuovo per terminare le numerose opere pubbliche avviate negli ultimi cinque anni. Le promesse della campagna elettorale del 2019 sono state mantenute, dice Menani, e c’è ottimismo anche per questa tornata. Un ottimismo nato anche dal confronto positivo con i sassolesi. Ciò che paga davvero, dice Menani, sono le idee concrete e realizzabili, al contrario di chi vuole ad ogni costo cambiamenti rapidi ma irrealizzabili.Tra le opere che Menani intende avviare e portare a termine, ci sono il progetto della nuova Casa Serena, la nuova sede di Ingegneria, e l’abbattimento del “palazzaccio” di via Circonvallazione 189, sgomberato e in stato di abbandono da più di dieci anni.