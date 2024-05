Nel video l’intervista a Mohamad Malak, Candidato Movimento Cinque Stelle elezioni Europee

Intende attingere dal “modello” Emilia-Romagna per portare in Europa le nostre eccellenze, come i nostri prodotti tipici e le marche illustri al fine di tutelarli maggiormente e per incrementare anche il turismo. Questo l’obiettivo del candidato del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Nord Est, Mohamad Malak, medico modenese. Ma nel suo programma, al di là dei confini regionali, la priorità assoluta è la risoluzione dei conflitti. Creare una conferenza di pace per fermare la guerra in Ucraina e riconoscere lo Stato della Palestina sono le priorità del Movimento. Altro punto fondamentale è ridare all’Italia una voce importante in Parlamento, da qui lo slogan, “L’Italia che conta”