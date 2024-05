Nel video l’intervista a Stefano Bargi, Candidato Lega Europee

Andare in Europa per rappresentare le istanze delle aziende dell’Emilia-Romagna ma soprattutto per contribuire in maniera decisa al cessate il fuoco in Ucraina. Come? Per Stefano Bargi, candidato sassolese in quota Lega alle Europee, la risposta passa dal recupero dei rapporti istituzionali con la Federazione Russa e con una forte spinta ai tavoli negoziali per trovare accordi di pace efficaci. Una sfida che deve vedere l’Italia in prima linea in Europa sostiene Bargi, per superare l’attuale avversione alla Russia. Per il candidato, la pace attraverso questa strada è la priorità assoluta. Candidato nella circoscrizione Nord-Est, Stefano Bargi intende anche rappresentare l’Emilia-Romagna e tutelare il tessuto economico dei nostri territori, che rappresentano una locomotiva per tutto il Paese.