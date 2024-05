Saranno 543.196 gli aventi diritto del territorio provinciale modenese chiamati ad esprimersi per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo per i prossimi cinque anni, alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. Dai dati forniti dalla Prefettura di Modena risulta che di questi, 266.409 sono uomini e 276.787 donne, suddivisi in 701 sezioni di cui 6 ospedaliere.

Oltre alle elezioni europee si voterà per il rinnovo degli organi di governo di 31 Comuni modenesi (su un totale di 47), in particolare per il rinnovo del Consiglio comunale e dell’elezione diretta del Sindaco e a queste elezioni sono chiamati al voto 448.856 cittadini modenesi, di cui 219.852 uomini e 229.004 donne.

Tra i Comuni con il maggior numero di aventi diritto, figurano Modena con 141.649 votanti, Carpi con 55.883 e Sassuolo con 31.970, mentre il Comune con il minor numero di votanti aventi diritto sarà Riolunato con 695 elettori.

Si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale ed elezione diretta del Sindaco e per i membri del Parlamento europeo sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.