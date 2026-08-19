Nel servizio l’intervista a Fabio Braglia. presidente della Provincia di Modena

Il prossimo 15 settembre ricomincia la scuola e in provincia di Modena saranno oltre 35mila gli studenti pronti a tornare sui banchi. Per loro, quest’anno, ci saranno anche diversi istituti rinnovati, nuovi spazi e cantieri arrivati alla conclusione. Sono stati due anni importanti sul fronte dell’edilizia scolastica, con un piano di interventi che ha coinvolto decine di istituti e oltre 50 cantieri: lavori di messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico, nuove palestre, nuovi edifici e ristrutturazioni. Complessivamente, gli investimenti sfiorano i 65 milioni di euro: circa 45 milioni arrivano dal PNRR e 14 milioni sono risorse della Provincia.

E proprio con la riapertura delle scuole si vedranno alcuni dei risultati di questo grande piano: nuovi edifici sono già stati inaugurati, mentre proseguono gli interventi più complessi, come quelli al Fermi e al Barozzi di Modena e al Cavazzi di Pavullo.