Nel video l’intervista a:

– Giuliano Guietti, Presidente Ires Emilia-Romagna

– Alessandro De Nicola, Segretario Cgil Modena

Crescono i disoccupati e soprattutto gli inattivi. Cala l’occupazione nell’industria e aumenta la cassa integrazione, in particolare nei settori della meccanica e del tessile-abbigliamento. È uno dei segnali di difficoltà emersi dalla 18ª edizione dell’Osservatorio su Economia e Lavoro della provincia di Modena. Nel 2025 il mercato del lavoro ha perso parte dello slancio degli anni precedenti. A cambiare è stata soprattutto la composizione dell’occupazione. Sul fronte dei redditi, Modena è la terza provincia dell’Emilia-Romagna per reddito imponibile medio, ma la crescita è più contenuta rispetto alla media regionale e nazionale. Resta marcato il divario tra uomini e donne