ECCIDIO FONDERIE: AD AGO UNA MOSTRA PER NON DIMENTICARE

Domani ricorre il 70esimo anniversario dell’eccidio delle Fonderie Riunite di Modena, in cui 6 lavoratori persero la vita nella lotta per il diritto al lavoro. Per non dimenticare, Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato una serie di iniziative tra cui una mostra allestita negli spazi di Ago