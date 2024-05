Sono fuggiti su un’auto in sosta fuori da una palestra in zona Faustino, dopo aver rubato le chiavi dall’armadietto degli spogliatoi dove il proprietario del veicolo si stava allenando. Autori del furto, un ragazzo e una ragazza modenesi di 20 e 19 anni, rintracciati dalla Polizia Locale grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e denunciati per furto aggravato in concorso. L’auto, ritrovata alcuni giorni dopo nei pressi di un distributore di Modena Sud, è stata riconsegnata al proprietario senza danni.