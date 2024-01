Nel video l’intervista al Dott. Dante Zini, Responsabile Centro Disturbi Alimentari e Obesità – Casa di cura Fogliani

Dalla legge di bilancio 2024 sono stati cancellati 25 milioni di euro destinati dal Governo nel biennio 23-24 al Fondo per il contrasto dei disturbi alimentari, la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. Fondi necessari a potenziare, finora, le strutture ambulatoriali esistenti e crearne di nuove, garantendo un’assistenza adeguata e tempestiva a chi soffre di anoressia, obesità e altri disturbi del comportamento alimentare. Una preoccupazione non solo per i pazienti presi in carico, lasciati in balia di sé stessi, ma soprattutto per i nuovi casi. A Modena, nel 2023, i numeri dei pazienti affetti da disturbi alimentari sono cresciuti del 30%. L’auspicio è che, il prima possibile, si torni a garantire continuità ai pazienti. Prima che sia troppo tardi.