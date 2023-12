Nel video le interviste a:

Gianfranco Menani, Sindaco Sassuolo

Fabio Braglia, Presidente Provincia Modena

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Taglio del nastro questa mattina davanti ad una folta rappresentazione istituzionale e tecnica di una delle infrastrutture più importanti e determinanti per il territorio modenese, in particolare per il distretto ceramico. La realizzazione, infatti, della sopraelevazione ferroviaria con sovrappasso sulla strada Pedemontana a Sassuolo, permetterà un notevole alleggerimento della già pesante viabilità ordinaria, complicata sino ad ora dalla presenza del passaggio a livello all’altezza della fermata Sassuolo Quattroponti sulla tratta Formigine-Sassuolo. L’opera appartiene a un più ampio programma di interventi per l’incremento di condizioni di sicurezza e di velocizzazione della linea ferroviaria passeggeri. L’intervento ha un costo complessivo di 14 milioni di euro, di cui 9,6 milioni finanziati con Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 4,8 milioni di risorse regionali.