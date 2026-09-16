Bellco non chiude, ma cambia volto. Dopo la crisi e la forte mobilitazione sindacale, iniziata un anno e mezzo fa, si apre ora una nuova fase per l’azienda che ha fatto la storia del biomedicale della Bassa Modenese. Il progetto è stato chiamato “Bellco empowered by NorrDia”, dove Norrdia, con primo azionista Tianyi Medical, è la piattaforma internazionale sino-svedese che ha acquisito lo stabilimento e il marchio mirandolese pionere nel settore dell’emodialisi. Si riparte, quindi, anche se con numeri diversi rispetto a prima. Dei circa 300 dipendenti che avevano avviato la vertenza, 16 sono rimasti all’interno dello stabilimento, mentre sono 85 gli addetti della nuova capostruttura Norrdia-Tiany, con l’obiettivo di crescere e rendere più competitiva l’azienda di Mirandola nel mondo. Alla presentazione del piano di rilancio, erano presenti Leo Ling, CEO di NorrDia e Mr. Wu, Presidente di Tianyi Medical. Attualmente lo stabilimento produce circa un milione di filtri all’anno, principalmente per le terapie acute. Nei prossimi anni l’obiettivo sarà consolidare e incrementare ulteriormente i volumi produttivi e proseguire nello sviluppo della piattaforma Monitor, considerata un elemento strategico per la crescita futura del business.