Nel video, l’intervista a Marco Cappato, tesoriere Associazione Luca Coscioni

Si è discusso di suicidio assistito nell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna. Un tema caldo, sul quale la Giunta Bonaccini ha già diramato una delibera, ma che ora è stato rimandato, da Statuto e Regolamento dell’Assemblea legislativa, alla Commissione Politiche per la Salute. Sarà quest’ultima a occuparsi della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dall’associazione Luca Coscioni, forte di 8mila firme raccolte in regione, che chiede di “garantire tempi certi per aiutare le amministrazioni a dare piena applicazione alla sentenza della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito”. Così Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ritiene che la delibera regionale, che detta linee guida alle aziende sanitarie e istituisce una commissione etica, sia positiva, ma solo in attesa e non in sostituzione di una legge regionale sul fine vita. Per Cappato, si tratta di garantire al più presto regole certe per il rispetto di un diritto già sancito.