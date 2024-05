Nel video l’intervista a Monica Sirotti, Psicologa

La baby gang che tiene in scacco il quartiere Sacca gettando scompiglio e intimorendo i residenti, l’ennesima aggressione avvenuta a Carpi. Sono sempre di più i giovanissimi che con un atteggiamento da gangster si rendono protagonisti di episodi di violenza ovunque in città e provincia. Ma la violenza in alcuni casi è solo l’ultimo segno di un disagio più grande. Spesso, infatti, gli adolescenti soffrono di ansia, depressione e isolamento senza che le famiglie se ne rendano effettivamente conto. Ma come mai? Cosa sta accadendo a questi ragazzi?

Ma se è vero che questo disagio adolescenziale si è fatto più evidente è anche vero che è aumentata anche la difficoltà nell’aiutarli. Le stesse famiglie, spesso si ritrovano senza strumenti, incapaci di intercettare e affrontare il disagio con i giovani.