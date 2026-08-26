Nel video l’intervista ad Alessandra Fantuzzi, Direttrice Servizio Igiene Pubblica Ausl Modena

La recente e tragica scomparsa della piccola Anna Rosa a Palermo ha bruscamente riacceso i riflettori sulla difterite, riportando al centro del dibattito scientifico l’importanza di una adeguata immunizzazione. In Italia la vaccinazione antidifterica è obbligatoria dal 1939 e compresa oggi nei richiami dell’infanzia e dell’età adulta. La situazione a Modena è sotto controllo grazie a coperture vaccinali pediatriche elevate che superano il 97%. Non si registrano focolai locali. ​La difterite è un’infezione grave causata dal batterio Corynebacterium diphtheriae ed è una malattia infettiva potenzialmente molto grave che si trasmette per lo più per via aerea tramite. La rapidità nella somministrazione del siero è decisiva per la sopravvivenza. ​La vicenda di cronaca ha evidenziato l’effetto devastante di malattie dimenticate che tendiamo a considerare innocue, ma che in realtà restano temibili in assenza di un’adeguata immunizzazione.