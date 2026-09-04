I Carabinieri di Fiorano hanno arrestato un uomo lì residente, perché deve ancora espiare una pena complessiva, data da tre condanne definitive, di 4 anni e 9 mesi di reclusione, oltre a 3 mesi di arresto. Il primo episodio è relativo ad una violenta aggressione avvenuta nel 2017 a Montale, dove, durante la sagra parrocchiale, ha scagliato pugni al volto di un uomo. A Nonantola aveva invece accoltellato una persona durante una rissa, provocandole lesioni gravissime. La terza condanna riguarda, invece, la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L’uomo è stato condotto al Carcere Sant’Anna