Nel video la conferenza-stampa di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Domani è l’atteso giorno del Derby Emiliano allo Stadio Braglia. Per tornare a sorridere e a vincere, cosa che il Modena non fa dallo scorso 2 dicembre, questa volta i canarini dovranno vedersela con il Parma di Fabio Pecchia, in una sfida proibitiva. La frase “bisogna voltare pagina” è ormai ripetitiva e altisonante, con una squadra che deve soprattutto risolvere i propri problemi difensivi; i gialloblù non chiudono un match senza subire gol da 11 partite, dall’ormai famoso 0-1 in casa del Brescia. C’è soprattutto un problema legato alle disattenzioni della retroguardia, che nei quattro gol subiti a Palermo ha mostrato tutti i suoi limiti.

Importante anche il discorso relativo agli attaccanti, dai quali proviene solo la metà dei 22 gol segnati in questa stagione. Dopo la cessione di Falcinelli, il Modena dovrebbe trovare un nuovo centravanti, per sostituire l’ex Bologna. Ma Mister Bianco si dice comunque soddisfatto dei quattro giocatori rimasti nel settore offensivo: Strizzolo, Gliozzi, Manconi, che domani sarà assente per influenza, e il classe 2003 Abiuso.