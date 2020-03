Se si giocherà il derby fra Reggiana e Modena è materia ancora tutta da esplorare. Il dubbio rimane quello sulla situazione che sta vivendo la Reggiana: il club granata attende l’esito del tampone per Coronavirus cui è stato sottoposto un proprio tesserato. Un eventuale contagio metterebbe tutta la squadra in quarantena per due settimane e porterebbe al rinvio automatico delle prossime gare, derby compreso. Nel caso di tampone negativo, invece, il derby si giocherà e in mattinata è arrivata anche l’ufficialità dello spostamento a sabato 14 alle ore 15, sempre ovviamente a porte chiuse. L’anticipo a venerdì 13 era stato chiesto per la contemporaneità con Sassuolo-Verona, che ora non c’è più visto lo slittamento del campionato di Serie A. Così nelle ultime ore le due società hanno trovato un accordo per anticipare a sabato 14 sempre alle 15, per avere un giorno in più libero in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 18. Mister Mignani intanto domani ritroverà la squadra dopo un giorno di riposo e spera di recuperare anche Pezzella per Reggio.

Una data certa l’ha invece il Carpi, che mercoledì 11 alle 20,45 a Salò aprirà la ripresa del campionato. I biancorossi proseguono nel loro lavoro e mister Riolfo può sorridere perché, a parte Mantini, ha tutto l’organico al completo con i rientri a pieno regime anche di Vano e Jelenic, pedine fondamentali in vista di un tour de force con 12 gare in un mese e mezzo.