In data 12 settembre 2026, a conclusione di una speditiva attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Soliera (MO) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica competente un uomo di origine straniera, ritenuto responsabile dei reati di insolvenza fraudolenta e furto aggravato.

I fatti risalgono alla mattina del 9 settembre scorso, quando l’uomo, all’interno di un bar del posto, si è allontanato senza saldare il conto dopo aver consumato diverse bevande. Successivamente, si è introdotto in un vicino supermercato dove ha asportato alcuni prodotti dolciari, occultandoli all’interno del proprio zaino. Sorpreso dal personale addetto alla sicurezza mentre cercava di guadagnarsi la fuga, l’individuo ha minacciato di scagliare contro l’operatore un vaso di vetro per assicurarsi la refurtiva prima di far perdere le proprie tracce.

A seguito delle querele formalizzate dalle parti offese, i militari hanno avviato tempestivi accertamenti che hanno consentito di identificare rapidamente il presunto responsabile. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dall’Arma locale, che procede per gli aspetti di competenza. Il danno complessivo patito dalle attività commerciali è in corso di esatta quantificazione.