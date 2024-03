Nel video le interviste a:

Simona Vietina, Commissario Regionale DC Emilia-Romagna

Erio Luigi Munari, Commissario Provinciale DC Modena

Alta la partecipazione questo pomeriggio all’inaugurazione della sede cittadina della Democrazia Cristiana in via Carlo Sigonio 129. Un nuovo punto di confronto e ascolto, ma soprattutto di vicinanza alla cittadinanza per una forza politica che sta crescendo nella nostra regione e che intende radicarsi ancora di più al fine di rispondere puntualmente ai bisogni del territorio, forte dei valori fondanti di un partito la cui importanza storica è fuori discussione. In un momento politico in cui gli schieramenti, sia a destra che a sinistra vanno definendosi con distanze nette, la Democrazia Cristiana vuole rappresentare un centro che riparte dai bisogni dei cittadini, al di là degli slogan