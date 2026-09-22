“Inapplicabile con le regole attuali”. È il punto di vista della Cisl sul decreto annunciato dal governo, che prevede un tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi e corsi di italiano per i genitori degli studenti con maggiori difficoltà di inserimento. A Modena, però, i numeri raccontano una realtà già molto complessa che non consente, secondo il sindacato, di rispettare questa soglia: nell’anno scolastico 2024-25 erano 980 le classi e sezioni statali in deroga al 30%, su 4.245: il 23,1%, quasi una su quattro. E in alcune scuole la presenza di alunni con cittadinanza non italiana è molto più alta: alle Pascoli, ad esempio, arriva al 70,2%, alle Collodi al 66,5% e alla Giotto-Area Crotti di Carpi al 61,1%. Per la Cisl, quindi, il problema è soprattutto organizzativo: se il tetto del 30% diventa obbligatorio, dove vengono spostati gli alunni in più? Perché non è detto che nelle scuole vicine ci siano classi disponibili. Il rischio, secondo il sindacato, è semplicemente spostare il problema. C’è poi anche il capitolo dei corsi di italiano per i genitori. Il decreto punta sui Cpia, Centro provinciale istruzione per gli adulti, ma a Modena i corsi estivi del 2025 erano già pieni. Per questo la sigla chiede più docenti, mediatori, personale e posti. Senza queste risorse, per il sindacato, il nuovo decreto rischia di essere difficile da applicare e di scaricare sulle scuole una situazione che da sole non possono gestire.