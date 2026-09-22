A Modena il debito delle famiglie cresce, e il rischio è che a pagarlo siano anche consumi, imprese e lavoro. Il 63,1% dei nuclei modenesi ha almeno un finanziamento attivo: mutui, prestiti personali, auto o altri beni. È una quota superiore alla media nazionale del 55%, con un debito residuo medio di oltre 42 mila euro. Ma il dato più preoccupante, secondo la Cna, riguarda il sovraindebitamento. In Italia, le procedure per chi non riesce più a far fronte ai propri debiti sono quasi raddoppiate in cinque anni. E le domande di esdebitazione per gli incapienti sono cresciute addirittura del 630%. Il quadro modenese, sottolinea CNA Modena, resta comunque ancora sostenibile se rapportato ai redditi: servono circa 19 mensilità per azzerare il debito, in linea con la media nazionale. Ma il rialzo del costo del denaro può cambiare rapidamente questo equilibrio. Francesco Stagi, segretario di CNA Modena, avverte che per artigiani e piccoli imprenditori il rischio può essere doppio: il debito familiare e quello dell’attività spesso gravano sullo stesso bilancio. Rate più pesanti significano meno consumi e credito più costoso significa meno investimenti. Per questo CNA Modena chiede di mantenere accessibili gli strumenti di garanzia e di intermediazione creditizia, per sostenere famiglie e imprese e proteggere la tenuta dell’economia locale.