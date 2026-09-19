Dare una seconda vita alle cose significa anche regalare loro una nuova storia. Questo sabato alla Polisportiva Gino Nasi di Modena è andato in scena il Mercatino del Riuso – Fatto a mano, un’occasione per curiosare tra oggetti, creazioni artigianali, idee originali e tante piccole occasioni da scoprire. Un appuntamento dedicato al riuso, alla creatività e al piacere di trovare qualcosa di speciale. E la curiosità? A volte gli oggetti più semplici, quelli che non usiamo più, possono diventare proprio i tesori che qualcun altro stava cercando!