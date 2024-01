Nel video l’intervista a Paolo Ceci, Pilota di Rally

Una Dakar 2024 che si è chiusa con lo spavento per il prignanese Paolo Ceci. A bordo della Toyota Hilux del team Overdrive Racing, insieme al compagno di squadra Eugenio Amos, per il pilota è arrivato un incidente dopo 10 km dalla partenza nell’ultima tappa della competizione. Fortunatamente nulla di grave, anche se Ceci è ovviamente dispiaciuto per non aver chiuso la sua ottava Dakar indenne. Durante l’evento, è arrivato anche un quarto posto nella tappa 10, a testimonianza delle qualità dei piloti.

La 45esima edizione della Dakar, che è terminata a Yanbu’ sul Mar Rosso, è stata vinta dalla Audi di Carlos Sainz e Lucas Cruz, con i complimenti al traguardo di Carlos Sainz Jr, pilota della Ferrari. Il classe ’75 Paolo Ceci ha percorso ottomila cinquecento chilometri tra dune sabbiose e deserti isolati in 15 giorni di gara e 14 prove cronometrate. Un’altra opportunità per il prignanese di mettersi alla prova, lui appassionato da sempre di questo sport e inoltre adesso membro dell’organizzazione per la Dakar.