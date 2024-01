Entrano in vigore sabato 13 gennaio, a Modena e in tutta la regione, le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione Emilia Romagna, che, fino a lunedì 15 gennaio compreso, limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5. L’attivazione delle misure emergenziali è decisa da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10. Come per la manovra ordinaria, anche in emergenza le limitazioni si applicano dalle ore 8.30 alle ore 18.30.