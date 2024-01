Nel video le interviste a:

Osmany Juantorena, Schiacciatore Modena Volley

Francesco Petrella, Allenatore Modena Volley

Doveva essere una partita fondamentale per non crollare nuovamente nella crisi. Un appuntamento da non sbagliare per rialzare il morale dell’ambiente gialloblù, dopo la sconfitta pesante per 3-0 contro Perugia. Così non è stato, l’ennesimo scivolone della squadra di Petrella, che è uscita sconfitta dalla trasferta di Padova. Un solo set vinto e unico a salvarsi il veterano Osmany Juantorena, che ha totalizzato 21 punti nel match di ieri sera.

Adesso ci sarà una lunga pausa di dieci giorni per gli uomini di Petrella, che torneranno in campo il prossimo 4 febbraio contro la Lube Civitanova. L’ambiente Modena Volley sta sempre di più abbandonando le ambizioni importanti di inizio stagione. Nonostante il momento difficile il gruppo di sostenitori degli “Irriducibili Gialloblù” ha radunato i tifosi per la trasferta a Civitanova, dandosi appuntamento alle 13.30 del 4 febbraio nel Piazzale del PalaPanini.