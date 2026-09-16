Nel video l’intervista a Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e Assessore allo Sviluppo Economico
I costi energetici schiacciano la competitività dell'energivoro settore della ceramica, ma mettono in ginocchio soprattutto le piccole e medie imprese. A dirlo è il vicepresidente della regione Emilia-Romagna e assessore allo Sviluppo Economico, Vincenzo Colla, che non nascondo la sua preoccupazione per il sempre maggior numero di imprese che hanno bisogno di accesso al credito per pagare le bollette
Nel video l’intervista a Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e Assessore allo Sviluppo Economico