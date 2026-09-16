CRISI ENERGIA, COLLA: “CHI RISCHIA DI PIÙ SONO LE PICCOLE E MEDIE...

CRISI ENERGIA, COLLA: “CHI RISCHIA DI PIÙ SONO LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”

I costi energetici schiacciano la competitività dell'energivoro settore della ceramica, ma mettono in ginocchio soprattutto le piccole e medie imprese. A dirlo è il vicepresidente della regione Emilia-Romagna e assessore allo Sviluppo Economico, Vincenzo Colla, che non nascondo la sua preoccupazione per il sempre maggior numero di imprese che hanno bisogno di accesso al credito per pagare le bollette