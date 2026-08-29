Nel video l’intervista a:

– Daniele Galloppa, Allenatore del Modena

– Giacomo Olzer, Centrocampista Modena

Una serata ai limiti della perfezione che porta in dote il secondo successo su due gare, ma aggiunge ulteriore fiducia per i prossimi impegni. I tre gol rifilati alla Cremonese, arrivati dopo una prestazione di altissimo livello, lasciano grande soddisfazione in casa Modena, con mister Daniele Galloppa che nel post-partita non ha potuto far altro che complimentarsi con i suoi ragazzi. Decisivo, con i suoi due gol, è stato Giacomo Olzer: un calciatore arrivato in estate dal Pescara, che Galloppa ha inserito fin dal principio nell’attacco canarino. Proprio lo stesso Olzer, nel post-partita, ha raccontato le proprie sensazioni per la doppietta che ha indirizzato la gara: due reti di grande qualità, ma a restare impresso è lo stop vincente sul lancio di Brugman che ha portato al primo gol.