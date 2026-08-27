Nel video l’intervista a Daniele Galloppa, Allenatore Modena

Una sfida complicata per provare a confermarsi anche contro una delle pretendenti alla promozione. Il Modena è atteso dal secondo impegno del proprio campionato, ancora una volta in trasferta, stavolta contro la Cremonese: domani sera i canarini scenderanno in campo allo “Zini” per provare a strappare un altro risultato positivo e dare continuità a quanto visto a Benevento. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, mister Daniele Galloppa ha raccontato le sensazioni nell’affrontare Marco Giampaolo, tecnico dei grigiorossi e suo ex allenatore a Siena, oltre alle insidie di affrontare una squadra sconfitta dall’Empoli all’esordio. A Benevento si è visto un Modena dai due volti: un primo tempo complicato con una formazione diversa da Venezia, mentre nella ripresa i canarini hanno ribaltato la gara, anche grazie ai cambi. Quella con la Cremonese sarà l’ultima gara ufficiale giocata con il mercato ancora aperto, almeno fino a martedì prossimo, giorno di chiusura della sessione estiva: quasi un sollievo per Galloppa, che ha sottolineato la posizione del Modena nelle ultime ore di calciomercato.