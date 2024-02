Nel video le interviste a Mauro Felivori Assessore regionale alla Cultura, a Raina Kabaivanska cantante lirica e a Dante Bini architetto

Sono due modenesi i primi a ricevere il nuovo Premio Emilia-Romagna Cultura. Un riconoscimento voluto dall’assessore Mauro Felicori a sostegno del “genio creativo e il talento di donne e uomini, emiliano-romagnoli di nascita o che qui lavorano e operano, arricchiscono la nostra regione”. Una prima edizione che ha visto il nostro territorio assoluto protagonista con la premiazione della cantante lirica che lavora al Vecchi Tonelli, Raina Kabaivanska e dell’architetto originario di Castelfranco Emilia, Dante Bini.

Il Premio Emilia-Romagna Cultura è stato consegnato ieri nel corso di una cerimonia pubblica. Sarà poi assegnato annualmente a una donna e a un uomo che si siano particolarmente distinti in ambito culturale. Per la cantante Raina Kabaivanska la motivazione del premio è legata agli straordinari meriti artistici della sua carriera e all’impegno appassionato per la formazione di nuovi talenti; nel caso dell’architetto Dante Bini, sono stati riconosciuti i risultati di eccellenza conseguiti nella ricerca architettonica e nello sviluppo di tecniche costruttive innovative.