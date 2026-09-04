Nel video l’intervista a Daniele Mazzini, Presidente Lapam Confartigianato Modena

La crisi energetica preoccupa sempre di più le imprese. A dirlo è Lapam Confartigianato, che evidenzia dati allarmanti: il prezzo del gas ad agosto è salito del 13,5% rispetto a luglio, mentre il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica è cresciuto del 14,6%. Secondo le stime provvisorie, in Italia l’inflazione energetica sale dall’11,7 al 17,0% in appena un mese, risultando superiore del 14,3% rispetto alla media dell’eurozona. Una situazione che mette a rischio la crescita dell’economia nazionale, che sta tenendo, nonostante il difficile contesto mondiale. Ad essere preoccupata è la stessa economia modenese, con Lapam che lancia l’allarme sui costi che vanno ad aumentare e la continua incertezza che frena gli investimenti. Sul fronte dei prestiti alle imprese, secondo le rilevazioni Lapam, a giugno sono aumentati del 3,2%, meno rispetto a maggio. Allo stesso tempo, si registrano alcune tensioni sul costo dei prestiti, che a giugno risultava in aumento di 28 punti base rispetto al minimo registrato quest’anno a marzo e superiore di ben 214 punti base ai livelli precedenti alla stretta del 2022.