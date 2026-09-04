Sono iniziati gli sfratti dagli appartamenti delle Costellazioni, il complesso di Modena che negli ultimi anni ha ospitato numerosi richiedenti asilo. Una zona da tempo considerata particolarmente critica, spesso protagonista di fatti di cronaca. Proprio per la situazione di forte degrado e per le tensioni che si sono registrate nel complesso, frequenti sono i controlli parte delle forze dell’ordine. Un contesto che, secondo gli operatori della cooperativa che gestisce l’accoglienza, non può però essere ricondotto semplicemente alla presenza dei migranti. Le criticità, spiegano, sono legate a una realtà abitativa complessa, dove si concentrano persone e famiglie in condizioni di forte fragilità sociale. Alle Costellazioni gli ospiti sono oggi circa 150-165, dopo la riduzione degli ultimi mesi. Un ridimensionamento che rientra nella strategia dell’amministrazione per affrontare le criticità del complesso. Il tema delle Costellazioni si trova quindi al centro di una doppia esigenza: da una parte migliorare sicurezza e condizioni di vita nel complesso, dall’altra garantire soluzioni abitative dignitose a chi vive una situazione di difficoltà. Una trasformazione che passa dalla progressiva riduzione delle presenze, dalla gestione delle situazioni più problematiche e da una diversa organizzazione degli spazi, con l’obiettivo di riportare il condominio a una maggiore sostenibilità abitativa.