Nel video l’intervista ad Andrea Bosi, Assessore ai Lavori Pubblici

Riapre oggi un altro tratto di corso Canalchiaro, quello che va da via dei Servi a via Bertolda, esclusivamente a pedoni e ciclisti per consentire l’assestamento del fondo stradale dopo l’intervento di ripavimentazione con ciottoli e lastre di selce. Contestualmente, il cantiere si sposta verso San Francesco.

La circolazione veicolare sarà quindi sospesa e la sosta vietata da via dei Servi a via San Giacomo, incrocio compreso, con modifiche alla viabilità. Un intervento di ripavimentazione che ha un valore di circa 360mila euro, effettuato in continuità con la ripavimentazione realizzata nel 2022 tra via Bonacorsa e via dei Servi e che permetterà di riqualificare completamente tutto corso Canalchiaro, a partire da corso Duomo fino a via San Giacomo, entro l’inizio del 2024.