Il Partito Democratico modenese sceglie chi schierare nella corsa a sindaco. Sarà Massimo Mezzetti il candidato unico. Ex assessore regionale, 61enne, oggi presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Ago e direttore generale di Biografilm Festival, è la scelta emersa netta nel corso della prevista assemblea del PD che si è svolta ieri sera nella polisportiva di San Faustino. L’obbiettivo, come spiegato da Federica Venturelli, Segretaria Dem cittadina, è quello di favorire attraverso il candidato Mezzetti, la creazione di una coalizione ampia che metterebbe d’accordo la Rete Rosso Verde e Azione e potrebbe aprire uno spiraglio anche per i Cinque Stelle.

Com’è noto in corsa alla prima carica cittadina erano in otto: Andrea Bosi, Giulio Guerzoni, Andrea Bortolamasi, Ludovica Carla Ferrara, Diego Lenzini, Francesca Maletti, Simona Arletti e Francesco Ori. Ma era stato ventilato anche il nome di Davide Baruffi. Poi ieri sera la platea in assemblea ha trovato la quadra e si è unita nella scelta del proprio rappresentante anche perché i tempi chiedevano risposte precise per disegnare l’iter che porterà al 9 giugno. Già definito invece il programma politico per i prossimi cinque anni. In cima alla lista delle priorità il tema della sicurezza, quantomai scottante in questi ultimi mesi a fronte dei numerosi gravi episodi che si sono consumati sotto la Ghirlandina