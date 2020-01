Nel video l’intervista a Pasquale Selvarolo, Vincitore Corrida San Geminiano

Pasquale Selvarolo completa i 13mila chilometri e 350 metri che compongono la classica Corrida di San Geminiano in 39 minuti e 20 secondi, trionfando nella 46esima edizione della manifestazione. Il pugliese dell’Atletica Casone Noceto ha preceduto di 14 secondi il compagno di squadra del Burundi Nzikwinkunda, in una gara testa a testa dall’inizio in via Berengario fino all’arrivo all’interno del Novi Sad. Erano 25 anni che un italiano non saliva sul gradino più alto del podio: l’ultimo a riuscirci fu un certo Stefano Baldini che nel 2004 vinse l’oro ad Atene nella maratona. Un grande risultato per Selvarolo, al suo debutto a Modena. Un buon inizio di 2020 dunque, dopo aver disputato un 2019 da assoluto protagonista.