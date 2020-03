è stato disposto in via precauzionale l’isolamento domiciliare nei confronti di alcuni operatori sanitari del Pronto Soccorso e della Radiologia di Carpi che hanno prestato assistenza nella giornata di ieri a un uomo di 85 anni, condotto in PS in ambulanza. Martedì 3 marzo, infatti, è giunta alla Centrale operativa del 118 la chiamata relativa all’uomo, che presentava dispnea (difficoltà respiratoria) e una leggera febbre. La valutazione sul posto effettuata dal medico dell’automedica ha rilevato assenza di criteri epidemiologici legati a coronavirus e disposto l’invio al PS di Carpi tramite ambulanza. Giunto in PS per gli accertamenti diagnostici necessari, è stata evidenziata tramite radiografia e successiva TAC una polmonite interstiziale a seguito della quale, come prevedono le indicazioni regionali, è stato attivato il protocollo per sospetto coronavirus che prevede l’isolamento e l’effettuazione del tampone, risultato poi positivo. A seguito della conferma l’uomo è stato subito trasferito nel reparto di Malattie infettive del Policlinico e sono state applicate le misure di isolamento domiciliare agli operatori coinvolti, mentre il Dipartimento di Sanità pubblica ha avviato l’indagine epidemiologica sugli altri contatti stretti, ponendo in isolamento alcuni pazienti.

“Secondo quanto già disposto dall’Azienda Usl di Modena nei giorni scorsi, nell’ambito del piano di gestione dell’emergenza- dichiara Stefania Ascari, direttrice del distretto sanitario di Carpi- gli ambienti della Medicina d’Urgenza sono stati oggi adibiti all’isolamento di questi pazienti, per i quali è in corso l’indagine diagnostica ed epidemiologica inerente al Covid 19. Sono dunque state attuate tutte le procedure previste per garantire la tutela e la sicurezza dei pazienti ricoverati negli altri reparti ospedalieri”.