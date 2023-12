Nel video le interviste a:

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Filippo Volandri, Capitano Nazionale Italiana Tennis

Angelo Binaghi, Presidente Federazione italiana Tennis e Padel

Un sogno azzurro che rimarrà impresso nella mente dei tifosi del grande tennis per parecchi anni. L’Italia è tornata ad alzare l’insalatiera della Coppa Davis, dopo 47 anni della grande vittoria in Cile del team allora capitanato da Nicola Pietrangeli. L’Emilia-Romagna ha festeggiato gli azzurri, premiando il gruppo di Filippo Volandri, composto da Sinner, Musetti, Arnaldi e Bolelli. Consegnate due targhe al presidente della FITP Angelo Binaghi e al capitano della Nazionale, il cui cammino in Coppa Davis è partito dall’Unipol Arena di Bologna ed è terminato con la fase finale a Malaga.

L’appuntamento adesso per il gruppo di Volandri è a settembre 2024, quando l’Italia scenderà in campo a Bologna per i gironi della prossima Coppa Davis, da campioni in carica.